Кому выгоден фейковый "хлопок" в Донецке и на кого это было рассчитано

Один вопрос. А какого черта ВСУ тратить дефицитные высокоточные дальнобойные боеприпасы на помпезное, но пустое здание донецкой оккупационной администрации?

Недопокушение на недофюрера Донбасса

Чтобы что? Выбросить зря недешевые импортные снаряды, чтобы напугать долбня по кличке пенис душилин и разрушить несколько балок? Серьезно?

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Уважаемые, так называемое точечное поражение, таким образом, не делается. Причем по многим параметрам. А вот этот "обстрел" как повод для массированных ударов по мирной инфраструктуре Украины, для расправы над защитниками "Азовстали" Кремлю как раз на руку.

Прежде чем радоваться тому, что у рашистов что-то и где-то взорвалось или хлопнуло, поинтересуйтесь реальными обстоятельствами и нюансами. А главное – попробуйте узнать, что именно было обстреляно и зачем.

Кино для слабоумных

А самое главное – стоит оценить тот факт, что не успела еще улечься пыль на месте "обстрела", как оттуда уже "организована прямая трансляция" всевозможных долбо*бов роспропаганды на счет очередного "варварского обстрела киевскими "нацистами" мирной инфраструктуры Донбасса" и "незабудимнепростым".

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Вы понимаете, что организовать "прямую трансляцию в студию" так удачно, сразу после "внезапного обстрела" возможно было только в том случае, если вам хорошо известно заранее, где именно он произойдет, нет?

Этот гребаный пропагандистский цирк в исполнении российских ипсошников настолько тупой и топорный, что чувствуется – им самим это уже осточертело, и они даже не утруждают себя какими-то более "интересными вариантами". Первое, что пришло в голову, слепленное тяп-ляп – и на тебе. Ведь начальство требует результата.

Важно – "обстрел" администрации пушилина стал очередной постановкой от оккупантов: смотрите видео