Комментируя в эфире 24 Канала взрыв в центре Москвы, генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж указал на то, что наблюдается серия актов ликвидации российских генералов и людей, работающих на разведку России в Москве и области.
Взрыв в Москве: ФСБ не может гарантировать безопасность генералам
Чайко, как напомнил экс-руководитель СВР, выполнял задачи по оккупации Украины, попыткам захватить Киев, устраивал террор в Буче. Впоследствии был переведен на более высокую должность – главнокомандующего военно-космическими силами России, которые участвуют в регулярных ударах по украинским городам, в частности с использованием баллистики.
Скоростные ударные системы, крылатые ракеты, авиация – все это под его контролем. Он генерал-террорист, организатор и исполнитель. Это может быть операция спецслужб по ликвидации российских генералов там, где они этого не ожидают – во время празднований, по месту жительства. Для этого изучается логистика,
– пояснил Маломуж.
Он отметил, что к спецоперации могла быть привлечена агентура, которая активно используется для подготовки акта по нейтрализации, установки взрывного устройства. Есть предварительная информация от российских правоохранителей о том, что в ресторан попыталась пронести неизвестный предмет одна из посетительниц заведения. Маломуж считает, что это совпадение.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ее квалифицировали как террористку, но реальный взрыв произошел в помещении. Взрывчатку заложили заранее. Пока нет подтверждения по самому Чайко, но есть по двум другим генералам – гостям мероприятия, которые были у него на дне рождения. Это показывает, что они все уязвимы и будут наказаны за свои преступления против Украины однозначно,
– подчеркнул Маломуж.
По словам бывшего руководителя СВР, российские спецслужбы с их тоталитарными методами действий, особенно ФСБ, сегодня не способны гарантировать безопасность генералам России. Маломуж в очередной раз подчеркнул, что все они понесут ответственность за свои действия либо перед судом, либо будут физически ликвидированы, и это вопрос времени.
Генерал Чайко мог стать целью для ликвидации: смотрите в видео
Основные сведения о взрыве в ресторане Москвы
- Взрыв прогремел в 19:55, он произошел на первом этаже сталинской многоэтажки на Кудринской площади. Предварительно сообщается, что ранения различной степени тяжести получил 21 человек.
- В национальном антитеррористическом комитете России заявили, что случился подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли 3 человека: охранник, который якобы не допустил прохода в помещение ресторана неизвестной женщины, подозреваемой в попытке проноса этого устройства, сама неизвестная и один из посетителей.
- В СМИ распространяется информация, что среди тех, кто мог праздновать свой день рождения в этом заведении: командующий военно-космическими силами России Александр Чайко, генерал-майор ВДВ Владимир Селиверстов, генерал-лейтенант Александр Ярошевич.