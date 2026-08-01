Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Кто из российских генералов мог отмечать день рождения в Balzi Rossi?

Российская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова написала, что в Balzi Rossi отмечал праздник "кто-то из элиты".

Сегодня во время очередного банкета прогремел взрыв. Есть погибшие и много раненых. Говорят, что отмечали праздник, как свадьбу, кто-то из элиты. Господи, спаси и сохрани,

– написала сторонница российского диктатора.

В то же время пропагандистский журналист Олег Кашин предполагает, что день рождения мог отмечать главнокомандующий военно-космическими силами России, генерал-полковник Александр Чайко.

В 2022 году Чайко командовал группировкой войск "Восток". Его подразделения причастны к военным преступлениям в Киевской области, в частности во время оккупации Бучи.

Поэтому, если информация подтвердится, это будет одна из самых высокопоставленных целей за время войны. Ведь Чайко отвечает за стратегическую авиацию и ПВО России и непосредственно несет ответственность за каждый ночной обстрел.

В то же время российский военный блогер Ян Матвеев отмечает, что сегодня свой день рождения празднуют генерал-майор ВДВ Владимир Селиверстов (участвовал в наступлении на Киев) и генерал-лейтенант Александр Ярошевич (начальник департамента транспортного обеспечения Минобороны).



Российские генералы Владимир Селиверстов (слева) и Александр Ярошевич (справа) / Коллаж 24 Канала

Напомним, взрыв в центре Москвы прогремел около 20:10 1 августа. Уже известно о как минимум 3 погибших и 17 пострадавших, которые в тяжелом состоянии находятся в больнице.

На данный момент российские ведомства официально не сообщали имена погибших. В то же время возле заведения было припарковано много автомобилей с черными номерами (такие устанавливают на машины Вооруженных Сил России). Также очевидцы якобы видели автобус Росгвардии.