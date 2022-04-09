Взрыв в Черноморске: по предварительным данным мэрии, погибших нет

Утром 9 апреля в Черноморске Одесской области прогремел взрыв. По предварительной информации, погибших нет.

Мэр Черноморска Василий Гуляев рассказал о ситуации с обстрелом города на 08:45. Он попросил местных жителей не паниковать.

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Жертв обстрела Черноморска нет

Хочу сказать главную информацию – жертв нет. Это предварительные данные, мы все выясняем,

– заявил Гуляев.

Он попросил людей не нагнетать ситуацию в соцсетях, так как в городе все спокойно. Местами в зданиях из окон посыпалось стекло.

Напомним, в Черноморске в 07:37 раздалась воздушная тревога. Уже через 10 минут мэр города сообщил, что раздался взрыв.

Глава Одесской ОВА из-за обстрела вокзала в Краматорске 8 апреля и угрозы дальнейших атак на Одесщину ввел на территории области комендантский час – с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля. В этот период людям нельзя находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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