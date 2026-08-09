Болгария вызвала посла Украины после взрыва дрона возле газопровода

Болгария вызвала посла Украины Олесю Илащук в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом с беспилотником, который 8 августа взорвался недалеко от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. В Софии заявили, что дрон, вероятно, был украинским.

Об этом сообщает БТН.

Что известно об инциденте с дроном?

Беседа украинского посла с главой болгарского внешнеполитического ведомства Велиславой Петровой должна состояться в понедельник, 10 августа. На данный момент Илащук еще не вернулась в Болгарию, поэтому встреча состоится после ее возвращения.

Начальник Генерального штаба Болгарии адмирал Эмил Эфтимов заявил, что беспилотник, который предварительно идентифицируют как украинский дрон-приманку "Мая", мог оказаться на территории Болгарии из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, пока нет признаков того, что беспилотник намеренно залетел в Болгарию или что инцидент был направлен против страны.

Эфтимов назвал происшествие побочным следствием войны России против Украины. По словам адмирала, дроны такого типа могут перевозить до 5 килограммов взрывчатки. В то же время он отметил, что в результате данного инцидента ущерб не был нанесен.

Вопрос стоял о том, был ли это "Шахед" или нет – выяснилось, что нет. Этот инцидент – следствие ведения боевых действий недалеко от наших границ,

– сказал Ефтимов.

Он добавил, что Болгария адаптирует свои возможности к новым угрозам и усиливает потенциал по противодействию беспилотникам.

Украинская сторона подчеркнула, что не имеет оснований считать инцидент преднамеренным. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина находится в тесном контакте с болгарской стороной и выясняет все обстоятельства происшествия.

"Можем точно сказать, что Силы обороны Украины умышленно не направляли никаких средств в сторону Болгарии",

– заявил Тихий.

При этом украинская сторона подчеркнула, что первопричиной подобных инцидентов остается российская агрессия против Украины и война, которая продолжается вблизи границ европейских государств.

Напомним, инцидент, из-за которого София решила вызвать украинского посла, произошел утром 8 августа. Неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Болгарии и упал на территории страны. Аппарат взорвался примерно в 1000 метрах от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

После взрыва место происшествия оцепили силовики и экстренные службы. По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, люди не пострадали, а здания и инфраструктура не были повреждены.

То есть, несмотря на то, что взрыв произошел вблизи важного объекта газовой инфраструктуры, непосредственных повреждений станции зафиксировано не было. Именно близость беспилотника к газовой инфраструктуре стала одним из факторов, из-за которых болгарские власти рассматривают инцидент как серьезный.

Болгарский премьер Румен Радев сообщил, что ни болгарские, ни румынские радары не зафиксировали беспилотник. По его словам, информации об аппарате также не поступало от Объединенного центра воздушных операций, который контролирует воздушное пространство над Южной Европой.

Одной из возможных причин Радев назвал небольшие размеры дрона и его полет на низкой высоте. Премьер также заявил, что беспилотник нес значительное количество взрывчатки.

После инцидента болгарские власти решили изменить расположение части сил и средств пограничной полиции, которые используются для обнаружения и противодействия беспилотникам. Их планируют передислоцировать из района границы с Турцией ближе к границе с Румынией.