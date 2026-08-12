В Молдове ответили, кому может принадлежать БПЛА, взорвавшийся на днях возле одного из сел

9 августа в Молдове прогремел мощный взрыв в районе населенного пункта Крокмаз, а позже появилось фото дрона, упавшего на окраине села. Предположительно, его считают российским.

Об этом 12 августа сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, пишет Newsmaker. Он рассказал, что радары, которые использует национальная армия Молдовы для защиты населения от дронов, пока не охватывают все воздушное пространство страны.

Что известно о дроне, взорвавшемся в Молдове?

Специалисты изучают этот беспилотник. Точную модель и всю информацию об инциденте в Крокмазе обещают предоставить позже.

В то же время ответственность за то, что произошло, министр возложил именно на Россию.

Россия продолжает угрожать безопасности Молдовы. Последние два инцидента с нарушением воздушного пространства нашей страны – угроза безопасности граждан. Что касается инцидента в Крокмазе – наши специалисты изучают взорвавшийся объект, и, по предварительной информации, это российский дрон. Это более совершенная модель по сравнению с теми, что попадали на нашу территорию ранее,

– сообщил Носатый.

Он добавил, что оборонный бюджет Молдовы является "самым маленьким в Европе".

Поэтому министр призвал продолжать инвестировать в оборонный потенциал армии. Сейчас молдавская армия закупает средства ПВО для того, чтобы не только отслеживать, но и сбивать дроны, залетающие в страну.

Напомним, что ранее в полиции уже сообщали, что БПЛА такого типа впервые залетел на территорию Молдовы.

Он врезался в дерево и взорвался на высоте 2,5 метра. Осколки разлетелись на большую площадь. Взрыв вызвал сильный пожар и повредил крыши и пристройки нескольких жилых домов.

Во время взрыва и пожара никто не пострадал.