В Египте прогремел взрыв: ракета нанесла удар по курортному городу возле границы с Израилем
27 октября 2023, 10:10Читати новину українською
Источник:Reuters
В египетском городе Таба раздался мощный взрыв. В результате этого есть пострадавшие.
Таба – курортный город. Он расположен возле границы с израильским Эйлатом.
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Что известно о громком взрыве в Египте
Предварительно известно, что взрыв прогремел вблизи медицинского учреждения. Также пострадало жилое здание неподалеку.
Израильские военные сообщили, что им уже известно об инциденте. Взрыв был вызван ракетой, которая упала.
Египетское телевидение отметило, что в результате взрыва были ранены 6 человек и поврежден жилой дом.
Конфликт между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Армия обороны Израиля сообщила, что ночью 27 октября совершила очередной наземный рейд пехоты, бронетехники и инженерных войск на территории Сектора Газа. Войска 36-й дивизии вошли туда и действовали несколько часов, атакуя объекты ХАМАС.
- Наземные силы сопровождали беспилотники и боевые вертолеты. Рейд был на территории возле района Шуджайя на востоке Газы. Израильские войска покинули район спустя несколько часов.
- Кстати, в столицу России прибыла делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком. Их визит не был анонсирован, однако представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила это.
- Также в Москву приехал замглавы МИД Ирана Али Багери Кани, который встретился с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.
- По состоянию на 27 октября Министерство здравоохранения Газы, контролируемое террористической группировкой ХАМАС, утверждает, что число погибших с начала войны в Секторе Газа превысило 7 000 человек.
- Израильская армия заявляет, что боевики ХАМАС держат в заложниках в Секторе Газа 224 человека.
- Накануне ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетной системы Северного Хан-Юниса Хасана аль-Абдаллаха.
- 26 октября сообщали, что террористы ХАМАС стреляли в жителей Сектора Газа, пытавшихся эвакуироваться на юг. Боевики перекрыли дорогу и разворачивали всех, кто пытался спастись от обстрелов. Об этом житель Газы по имени Мухаммад рассказал ЦАХАЛ.
- Отметим, что ХАМАС потратил 100 миллионов долларов гуманитарной помощи на строительство тоннелей под Газой, сообщила посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели. По ее словам, каждый тоннель стоил около 3 миллионов долларов. Всего Израиль обнаружил более 30 тоннелей.