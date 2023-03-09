Пока были заняты и бомбили Украину: в Чите взрыв в доме снес 2 этажа

В то время, пока российские военные наносили ракетные удары по Украине, в самой стране-агрессорке произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате этого здание стало на 2 этажа ниже.

По имеющейся информации, взрыв прогремел 9 марта в российском городе Чита. Взлетели в небо несколько этажей дома из-за газа, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Повреждено несколько квартир

Эпицентром взрыва была одна из квартир на последних этажах дома. Из-за него разрушения получили два этажа. Крыша буквально провалилась. Известно, что повреждения получили не менее 5 квартир. Соответствующие данные озвучивались экстренными службами страны-агрессора.

В Чите произошел взрыв в многоквартирном доме: смотрите видео

Известно, что из дома была проведена эвакуация. Вывели 12 человек, среди которых двое детей. Также рассказывают, что одну из женщин осматривали медики. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до трех. Всего же к ликвидации последствий взрыва газа привлекли 182 человека, в том числе спасателей и медиков, а также 36 единиц техники.

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