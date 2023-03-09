Пока были заняты и бомбили Украину: в Чите взрыв в доме снес 2 этажа
В то время, пока российские военные наносили ракетные удары по Украине, в самой стране-агрессорке произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате этого здание стало на 2 этажа ниже.
По имеющейся информации, взрыв прогремел 9 марта в российском городе Чита. Взлетели в небо несколько этажей дома из-за газа, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Повреждено несколько квартир
Эпицентром взрыва была одна из квартир на последних этажах дома. Из-за него разрушения получили два этажа. Крыша буквально провалилась. Известно, что повреждения получили не менее 5 квартир. Соответствующие данные озвучивались экстренными службами страны-агрессора.
В Чите произошел взрыв в многоквартирном доме: смотрите видео
Известно, что из дома была проведена эвакуация. Вывели 12 человек, среди которых двое детей. Также рассказывают, что одну из женщин осматривали медики. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до трех. Всего же к ликвидации последствий взрыва газа привлекли 182 человека, в том числе спасателей и медиков, а также 36 единиц техники.
Взрывы в России не утихают
- Мы не устаем вам рассказывать о том, что в России на постоянной основе раздаются взрывы. Оккупанты ужасно жалуются, а местное население продолжает паниковать.
- Но начнем не со взрыва, а с интересного инцидента в Москве. Накануне там был задержан мужчина с гранатой. Он пришел в военкомат и угрожал его взорвать. Особого внимания заслуживает тот факт, что его называют дезертиром из Курской области, бежавшим из воинской части.
- А теперь плавно отправляемся в ту же Курскую область. В ней, а также в Белгородской области, утром 6 марта прогремели взрывы. Тогда губернатор Курской области жаловался на якобы обстрел пограничной территории в Хомутовском районе. Об обстреле села Белянка на Белгородщине сообщали тогда чрезвычайники.
- В Белгородской области беспокойно было с самого утра 6 марта. В Новом Осколе раздалась серия взрывов. Тогда местные власти придумали басню о якобы сбитии трех ракет. В то же время сообщили, что обломками повреждены дома, линии электропередач, а также травмирован россиянин.