Теперь по всему двору валяются стекла выбитых окон, а на трех этажах буквально нет стены. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Подмосковье взорвался газ

По предварительным данным, при взрыве в жилом доме в Балашихе погибли два человека, еще двое – под завалами. На месте ЧП работают экстренные службы – оказывают помощь пострадавшим и достают людей из-под обломков.

Последствия взрыва в России: смотрите видео

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, эпицентром стала квартира на четвертом этаже, из-за чего пострадали не менее 10 квартир.

Позже количество погибших увеличилось до четырех. Также спасатели достали из-под завалов еще одну пожилую женщину. Отмечается, что 170 человек были эвакуированы.

В России взорвался газ: смотрите видео

На обнародованных кадрах можно увидеть, что в Балашихе по всему двору валяются стекла выбитых окон, а на трех этажах буквально нет стены.

Произошел повторный обвал

После взрыва в Балашихе произошел повторный обвал. Под завалами оказались три спасателя.

Также части конструкций дома рухнули во время разбора завалов, могли пострадать спасатели. До этого спасатели сообщали, что под завалами остаются два человека.

Количество пострадавших составляет 7 человек, из которых 4 погибли, один передан медикам, троим оказана помощь на месте,

– утверждают в МЧС.

По состоянию на 12:30 стало известно, что два спасателя погибли во время обрушения конструкций дома в Балашихе, еще двое – пострадали.

Повторный обвал в Балашихе: смотрите видео

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