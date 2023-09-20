Тепер по всьому двору валяються шибки вибитих вікон, а на трьох поверхах буквально немає стіни. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Підмосков'ї вибухнув газ

За попередніми даними, під час вибуху в житловому будинку в Балашихі загинули двоє людей, ще двоє – під завалами. На місці НП працюють екстрені служби – надають допомогу постраждалим та витягують людей з-під уламків.

Наслідки вибуху у Росії: дивіться відео

За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, епіцентром стала квартира на четвертому поверсі, через що постраждало щонайменше 10 квартир.

Згодом кількість загиблих збільшилася до чотирьох. Також рятувальники дістали з-під завалів ще одну жінку похилого віку. Зазначається, що 170 осіб евакуювали.

У Росії вибухнув газ: дивіться відео

На оприлюднених кадрах можна побачити, що у Балашихі по всьому двору валяються шибки вибитих вікон, а на трьох поверхах буквально немає стіни.

Стався повторний обвал

Після вибуху у Балашихі стався повторний обвал. Під завалами опинилися троє рятувальників.

Також частини конструкцій будинку завалилися під час розбору завалів, могли постраждати рятувальники. До цього рятувальники повідомляли, що під завалами залишаються двоє осіб.

Кількість постраждалих становить 7 осіб, з яких 4 загинули, одна передана медикам, трьом надано допомогу на місці,

– стверджують у МНС.

Станом на 12:30 стало відомо, що двоє рятувальників загинули під час обвалу конструкцій будинку в Балашихі, ще двоє – постраждали.

Повторний обвал у Балашихі: дивіться відео

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