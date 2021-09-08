Взрыв газа в российском Ногинске: количество пострадавших значительно возросло

Количество пострадавших от взрыва газа в Ногинске очень возросло. Известно о 15 человек, которые получили ранения.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

К теме Разрушительный взрыв в многоэтажке в российском Ногинске: все, что известно

На связь не выходят 5 человек

По его словам, восстановление домов после такого инцидента будет происходить 6 – 8 месяцев. Несмотря на это, он отметил, что власть позаботится о людях.

Пострадало всего 15 человек, двое – в тяжелом состоянии. Сейчас нашли 2 тела погибших, 5 человек не выходят на связь, не знаем, в каком они состоянии,

– сказал Хромушин.

Вероятно, семьям погибших выплатят по миллиону рублей. В то же время раненые получат от 100 до 500 тысяч рублей.

Предполагаемая причина трагедии

! Ранее сообщалось, что из поврежденного дома спасли 51 человека. Всего с него эвакуировали более 170 человек.

Известно, что вероятной причиной инцидента стала утечка газа. Кухонную плиту могли использовать для того, что обогревать квартиру.

Обратите внимание Сидит на краю обломков: в сети опубликовали жуткое фото малыша после взрыва в России

Коротко о взрыве в Ногинске