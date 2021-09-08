Двоє з постраждалих перебувають у важкому стані. Про це повідомив віцегубернатор Московської області Євгеній Хромушин.

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На зв'язок не виходять 5 осіб

За його словами, відновлення будинків після такого інциденту відбуватиметься 6 – 8 місяців. Попри це, він відзначив, що влада подбає про людей.

Постраждало всього 15 осіб, двоє – у важкому стані. Наразі знайшли 2 тіла загиблих, 5 осіб не виходять на зв'язок, не знаємо, в якому вони стані,

– сказав Хромушин.

Ймовірно, родинам загиблих виплатять по мільйону рублів. Водночас поранені отримають від 100 до 500 тисяч рублів.

Зауважимо! Раніше повідомляли, що з пошкодженого будинку врятували 51 людину. Загалом з нього евакуювали понад 170 людей.

Ймовірна причина трагедії

Відомо, що ймовірною причиною інциденту став витік газу. Кухонну плиту могли використовувати для того, що обігрівати квартиру.

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