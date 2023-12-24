Взрыв в жилом доме Львова: видео первых минут с места трагедии

Вечером 23 декабря во Львове взорвался жилой дом. Национальная полиция показала кадры с места трагического события.

Одними из первых на место взрыва дома во Львов прибыли полицейские. Они помогали спасателям извлекать людей из-под завалов.

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Полиция показала последствия трагического взрыва

Правоохранители показали видеозапись с места взрыва в доме на улице Княгини Ольги, который унес жизни трех человек. На кадрах видны горящий дом и десятки спасателей.

Взрыв в жилом доме во Львове… Патрульные бок о бок с другими службами присоединились к спасению людей из-под завалов. Среди первых на место взрыва в жилом доме по улице Княгини Ольги приехали два экипажа патрульных 2-го батальона. Немедленно, несмотря на все риски, бросились бок о бок со спасателями людям на помощь,

– сообщили в Нацполиции.

Полицейские рассказали, что на место происшествия приехали дополнительные патрульные экипажи и группы ТОР патрульной полиции. В ходе спасательных работ правоохранители обеспечивали охрану периметра и регулировали движение.

Что известно о пострадавших

Из-под завалов удалось спасти 5 человек. Их госпитализировали. К сожалению, три человека погибли. Известно, что в результате взрыва погибли 82-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 37 и 75 лет.

Среди раненых, находящихся в больнице, 7-летний мальчик и 11-летняя девочка.

Правоохранители открыли уголовное производство