Взрыв газа во Львове: полиция открыла уголовное производство

Полицейские расследуют взрыв газа во Львове К сожалению, в результате происшествия погибли 3 человека. Еще несколько раненых находятся в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство и начали расследование.

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В гараже частного дома взорвался газ

В Нацполиции сообщили, что 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Княгини Ольги произошел взрыв.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские. Как установили правоохранители, взорвался газ в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена.

Под завалами погибли 3 человека

При разборе завалов спасатели обнаружили тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения. Их доставили в медицинские учреждения.

Подробности трагического события