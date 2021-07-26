В России прогремел взрыв на магистральном газопроводе: видео

В России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Центр-2. Он расположен в Кишертском районе Пермского края. Сейчас там работают аварийные службы.

Также на месте происшествия находятся правоохранители. Факт взрыва подтвердили и в пресс-службе Администрации Кишертского муниципального краевого округа.

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"Да, действительно произошел взрыв. Ориентировочно в километре от села Заборье Кишертского округа", – уточнили в пресс-службе.

В результате взрыва никто не пострадал. Однако прилегающие населенные пункты под угрозой, ведь там есть лесные насаждения. На эти места отправили отдельные подразделения для защиты территорий.

Причина взрыва

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, произошла разгерметизация магистрального газопровода у реки Силва Кишерсткого муниципального округа. Сейчас ликвидируют возгорание сухой растительности на площади 2 гектаров.

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