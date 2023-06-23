Прилет по росгвардии: в оккупированный Геническ и Скадовск пришел "хлопок"

Во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, произошел "хлопок". Вероятно, прилетело по российским захватчикам.

Предварительно, в результате взрыва есть раненые и погибшие оккупанты. Соответствующие кадры с места прилета публикуют местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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"Хлопок" в оккупированном Геническе

Так, 23 июня пропагандистские СМИ публикуют видео с временно оккупированного Геническа. Отмечается, что прилет был по росгвардейцам. Есть погибшие и раненые захватчики, а на место происшествия выехали скорые.

По предварительным данным, прилетело на территорию бывшего винзавода, где находилось расположение росгвардии. Там было около 50 – 60 террористов.



Дым после взрыва в Геническе / фото из соцсетей

Кстати, также местные телеграм-каналы сообщают, что в городе частично пропал свет.

Отметим, что после деоккупации Херсона российская армия избрала для резиденции своей оккупационной "администрации" в Херсонской области именно Геническ.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отреагировал на взрывы в Геническе. Он подтвердил, что было попадание в базу росгвардии.

База росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!

– подчеркнул Олещук.

Кроме этого, вслед за Геническом горячо оккупантам было и в Скадовске. Террористы заявили о серии взрывов.

"Хлопок" в Скадовске: смотрите видео

Тем временем гауляйтер Сальдо уже прокомментировал и пожаловался на взрывы в Геническе. Также он заявил о "хлопке" в Скадовске. По его данным, ВСУ якобы "нанесли удар" по жилым кварталам городов 4 ракетами Storm Shadow.

Последствия взрыва в Геническе: смотрите видео

Предыдущий "хлопок" на Херсонщине