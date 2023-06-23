Прилет по росгвардии: в оккупированный Геническ и Скадовск пришел "хлопок"
Во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, произошел "хлопок". Вероятно, прилетело по российским захватчикам.
Предварительно, в результате взрыва есть раненые и погибшие оккупанты. Соответствующие кадры с места прилета публикуют местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
Смотрите также Вместо склада – сплошная руина: спутники показали тыл россиян возле Геническа после "хлопка"
"Хлопок" в оккупированном Геническе
Так, 23 июня пропагандистские СМИ публикуют видео с временно оккупированного Геническа. Отмечается, что прилет был по росгвардейцам. Есть погибшие и раненые захватчики, а на место происшествия выехали скорые.
По предварительным данным, прилетело на территорию бывшего винзавода, где находилось расположение росгвардии. Там было около 50 – 60 террористов.
Дым после взрыва в Геническе / фото из соцсетей
Кстати, также местные телеграм-каналы сообщают, что в городе частично пропал свет.
Отметим, что после деоккупации Херсона российская армия избрала для резиденции своей оккупационной "администрации" в Херсонской области именно Геническ.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отреагировал на взрывы в Геническе. Он подтвердил, что было попадание в базу росгвардии.
База росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!
– подчеркнул Олещук.
Кроме этого, вслед за Геническом горячо оккупантам было и в Скадовске. Террористы заявили о серии взрывов.
"Хлопок" в Скадовске: смотрите видео
Тем временем гауляйтер Сальдо уже прокомментировал и пожаловался на взрывы в Геническе. Также он заявил о "хлопке" в Скадовске. По его данным, ВСУ якобы "нанесли удар" по жилым кварталам городов 4 ракетами Storm Shadow.
Последствия взрыва в Геническе: смотрите видео
Предыдущий "хлопок" на Херсонщине
- Напомним, что 18 июня оккупированные территории Херсонщины посетил "хлопок". По предварительной информации, удар был нанесен по железнодорожной станции "Партизаны", где разгружался российский склад с боеприпасами. Местные телеграм-каналы писали, что есть много погибших среди террористов.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что оккупанты поселка Рыково возле Геническа "мощно курили" пять часов подряд.
- Пропагандисты также заявляли, что в Скадовске якобы работала ПВО. Они считают, что над городом раздалось по меньшей мере шесть взрывов.