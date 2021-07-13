На российском курорте Геленджик произошел мощный взрыв в отеле: есть погибшие – видео
Источник:ТАСС
В Геленджике на берегу Черного моря, произошел взрыв бытового газа в одной из гостиниц. В результате чрезвычайной ситуации 5 человек пострадали, и один человек погиб.
Впрочем, данные о погибших разнятся: в МЧС России говорят об одной жертве, а источники СМИ в оперативных службах Геленджике говорят о двух погибших.
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Взрыв в гостинице в Геленджике
ЧП произошло в 4-этажном отеле на улице Советской. Место взрыва уже выяснили – это магазин на первом этаже отеля. Мощной волной разрушило стеклянные витрины и внутренние конструкции отеля.
Из здания эвакуировали 50 человек, одну женщину спасатели доставали из-под завалов. Всего вот взрыва пострадали 5 человек, среди которых ребенок.
На видео, которые публикуют очевидцы, заметно, что вокруг отеля пылает огонь. Ударной волной также повредило автомобили.
Предварительная причина чрезвычайной ситуации – взрыв бытового газа. Власти города занимаются расселением постояльцев отеля.
Взрыв газа в отеле в Геленджике / Фото с РИА, ТАСС
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