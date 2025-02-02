Во Львове в гостинице взорвалась граната: СМИ сообщают об одном пострадавшем

Утром 2 февраля в гостинице "Арена", что на улице Городоцкой во Львове, взорвалась граната. В результате инцидента в здании выбиты окна, также сообщается об одном пострадавшем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ. Стоит отметить, что пока официальной информации от правоохранителей относительно взрыва во Львове нет.

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Появились первые детали о взрыве во Львове

По данным журналистов, на третьем этаже львовского отеля "Арена" взорвалась граната.

Один человек травмирован, выбиты окна. На месте работали экстренные службы,

– отмечают в местных телеграм-каналах.

В сети также опубликовали видео с места инцидента – на кадрах можно увидеть, что внутри отеля полностью выбиты двери.

Редакция 24 Канала сейчас пытается получить комментарий полиции Львовской области.

Журналисты показали первые кадры с места взрыва во Львове: смотрите видео

К слову, в январе этого года взрыв гранаты произошел также в селе Заболотье Волынской области.

Тогда в результате инцидента травмировались мужчина и женщина, их доставили в больницу.