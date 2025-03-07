Попало в 5 метрах от жилой 3-этажки: как Харьков пережил утренний ракетный удар

Россия ударила по Харькову баллистической ракетой "Искандер-М". До этого город длительное время обстреливался БпЛА и КАБами. Враг 7 марта попал рядом с 3-этажным домом и объектом гражданской инфраструктуры в Киевском районе города. Сейчас полиция совместно с городскими властями устанавливают количество людей, которых надо отселить.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что утренний ракетный удар пришелся в землю в 5 метрах от жилого дома. Хотя воронка небольшая, но из-за взрывной волны обломки разлетелись вокруг. На фасадной стороне 3-этажки, что рядом, не осталось ни одного уцелевшего окна.

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О последствиях атаки

У жителей дома, по словам Черненко, очень сильный стресс и испуг. В результате российской ракетной атаки по жилому кварталу пострадали 8 мирных жителей. В основном у них зафиксированы ранения стеклом.

Все было неожиданно. Я не спал, просто лежал, глаза открыл и увидел пыль, все обломки на себе,

– рассказал Александр, житель поврежденного дома.

Всех жителей 3-этажки эвакуировали, им оказывают помощь волонтеры. Городские социальные службы выясняют нужно ли им отселение или они будут переезжать к родственникам. В этом доме повреждены не только окна, но и крыша.

Местные жители рассказали, что как раз накануне полномасштабного вторжения был проведен ремонт крыши, сейчас она разрушена. Люди переживают, что дом не в коммунальной собственности, поэтому придется самим искать средства для повторного ремонта,

– озвучила Черненко.

Этот дом имеет тип общежития, квартиры сейчас засыпаны стеклом и всем тем, что попадало из-за взрывной волны. Там, где безопасно, людей впустили, чтобы они могли забрать свои вещи. Пострадали и окна в соседних многоэтажках, а также гаражи, соответственно и машины. Сейчас в Харькове продолжается работа над восстановлением коммуникаций, сегодня без теплоснабжения находятся 600 абонентов.

Россия ударила баллистикой по Харькову / Фото: ГСЧС Украины

Удар был один, но люди услышали несколько взрывов

В полиции рассказали, что акустически люди услышали 2 взрыва, но зафиксирована 1 воронка, поэтому отчитываются об 1 ракетном ударе. В настоящий момент поврежденный дом не пригоден для проживания.

Сейчас совместно с городскими властями подводим итоги по количеству людей, которых надо отселить. Ищем временный приют для них, а также их родственников, которые смогут забрать на определенный период к себе,

– рассказал Петр Токарь, руководитель полиции Харьковщины.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате ракетного удара по Харькову 7 марта уничтожено 5 автомобилей, 10 гаражей, повреждены личные вещи жителей. Пострадали 3 многоквартирных и 4 частных дома, детский сад, 25 гаражей, 18 авто. Спасатели продолжают работать на месте. Благодаря их оперативности удалось спасти 8 человек. Работы продолжаются: привлечены кинологи, работают психологи.