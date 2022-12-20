Мощный взрыв и пожар на Харьковщине: власти рассказали о ночном ракетном ударе
Источник:Олег Синегубов
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 20 декабря оккупанты атаковали Харьковщину. В результате очередного удара вспыхнул пожар.
Враг продолжает делать все возможное для того, чтобы украинцы не чувствовали себя в безопасности. Так, этой ночью россияне выпустили ракеты по Харьковщине. В результате вспыхнул пожар.
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Попали в промышленный объект
Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, около 02:00 российские военные обстреляли Изюмский район. В результате ракетного удара вспыхнул масштабный пожар. Это произошло на одном из гражданских объектов индустрии. К счастью, обошлось без пострадавших. Известно, что на местах работают команды спасателей.
Заметим, что о взрыве в Изюмском районе пользователи сети рассказали в 02:31. К тому же появлялись видео, сопровождавшиеся сообщением, что известно, где именно был прилет. На них можно было увидеть мощное пламя и зарево в небе.
Добавим, что на момент ракетных ударов в Харьковской области воздушная тревога не звучала. В последний раз отбой жители слышали 19 декабря в 22:41.
Напомним, что во время массированной ракетной атаки Харьков также пострадал. В тот же день городской голова Игорь Терехов оценил ущерб, нанесенный российскими военными.
В Харькове разрушения колоссальные
- Он отметил, что 16 декабря оккупанты обстреляли Харьков. Зафиксированы колоссальные инфраструктурные разрушения. Речь прежде всего об энергетической системе. Тогда для устранения последствий на места попадания было отправлено коммунальщиков и энергетиков.
- Глава городского совета также напомнил о "Пунктах несокрушимости". Он призвал пользоваться ими тех, у кого нет света и тепла. Туда можно и нужно приходить не только в дни атак, но и когда возникает необходимость либо устройство зарядить, либо горячего чая выпить.
- Относительно атак по объектам энергетической инфраструктуры. 19 декабря такую атаку совершили российские военные по Киеву. Враг выпустил 23 дронов-камикадзе. 18 из них удалось сбить силам ПВО. Остальные же, к сожалению, попали в цели. В результате в Киеве все еще продолжаются аварийные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы устранить последствия атаки.