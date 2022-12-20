Мощный взрыв и пожар на Харьковщине: власти рассказали о ночном ракетном ударе

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 20 декабря оккупанты атаковали Харьковщину. В результате очередного удара вспыхнул пожар.

Враг продолжает делать все возможное для того, чтобы украинцы не чувствовали себя в безопасности. Так, этой ночью россияне выпустили ракеты по Харьковщине. В результате вспыхнул пожар.

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Попали в промышленный объект

Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, около 02:00 российские военные обстреляли Изюмский район. В результате ракетного удара вспыхнул масштабный пожар. Это произошло на одном из гражданских объектов индустрии. К счастью, обошлось без пострадавших. Известно, что на местах работают команды спасателей.

Заметим, что о взрыве в Изюмском районе пользователи сети рассказали в 02:31. К тому же появлялись видео, сопровождавшиеся сообщением, что известно, где именно был прилет. На них можно было увидеть мощное пламя и зарево в небе.

Добавим, что на момент ракетных ударов в Харьковской области воздушная тревога не звучала. В последний раз отбой жители слышали 19 декабря в 22:41.

Напомним, что во время массированной ракетной атаки Харьков также пострадал. В тот же день городской голова Игорь Терехов оценил ущерб, нанесенный российскими военными.

В Харькове разрушения колоссальные