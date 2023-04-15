Перед выступлением премьер-министра Японии раздался взрыв: люди в панике бежали с места происшествия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в город Вакаяма. Там он должен был выступить с речью. Но в какой-то момент перед ее началом раздался взрыв.

Как рассказывают местные СМИ, взрыв прогремел вблизи места, где должен публично выступить Кисида. Предварительно сообщают, что японский премьер не пострадал.

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Толпа запаниковала во время взрыва

Известно, что Кисида была эвакуирована после того, как прозвучал громкий взрыв в рыбацком порту Зогасаки в городе Вакаяма. Журналисты отмечают, что место происшествия он оставил невредимым. Пожарная служба и другие органы власти отметили, что не поступало сообщений о пострадавших.

Бросили серебряный цилиндр. Он засветился, а через некоторое время раздался громкий шум. Я услышала крик и получила указание от эсдека отойти от места происшествия,

– рассказала очевидца.

Член городского совета, который своими глазами видел все, рассказал, что "цилиндрический серебристый предмет" пролетел в каких-то двух метрах от него, и из него пошел дым.

Доподлинно неизвестно, что стало его причиной. Но, судя по рассказам очевидцев, похоже, что это была дымовая шашка. Ее бросили после разговора премьер-министра Японии с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии.

В сеть также выложили ролик с места происшествия. На нем видна испуганная толпа, бегущая к укрытию после взрыва. Этому предшествовала давка.

Испуганные люди пытались скрыться с места происшествия: смотрите видео

По имеющейся информации, полицейские задержали мужчину. Но доподлинно неизвестно, причастен ли он к взрыву.

Полицейские задержали мужчину: смотрите на видео

Добавим, что после инцидента Кисида сначала отменил свое публичное выступление. Некоторое время он находился в здании главного управления полиции префектуры Киодо. Впоследствии он заявил, что готов продолжить публичные выступления в регионе.

что летом 2022 года в результате покушения погиб экспремьер Японии Синдзо Абэ . Во время предвыборной речи на западе Японии он был выстрелен из дробовика. Политик скончался в больнице.

Заметим, что в Японии накануне тоже было неспокойно. Там раздалась воздушная тревога.

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