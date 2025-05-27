В Киеве прогремел взрыв возле дома: неизвестный бросил из окна гранату

Вечером 27 мая в Оболонском районе столицы прогремел взрыв возле жилого дома. Сдетонировала граната.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Взрыв в Киеве 27 мая

Взрыв прогремел возле жилого дома в Оболонском районе Киева. Информация об этом поступила в полицию около 19:10.

По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату. Она сдетонировала возле подъезда. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

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В Киеве возле дома взорвалась граната / Фото полиции

Сейчас на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения.

Кстати, ночью 5 мая в Оболонском районе Киева произошел взрыв в квартире одного из домов на улице Приречная. Предварительно, сдетонировала граната. 41-летнего хозяина госпитализировали.