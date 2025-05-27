В Киеве прогремел взрыв возле дома: неизвестный бросил из окна гранату
- В Оболонском районе Киева прогремел взрыв возле жилого дома вечером 27 мая.
- Неизвестный бросил из окна гранату. Прошло без пострадавших.
Вечером 27 мая в Оболонском районе столицы прогремел взрыв возле жилого дома. Сдетонировала граната.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Взрыв в Киеве 27 мая
Взрыв прогремел возле жилого дома в Оболонском районе Киева. Информация об этом поступила в полицию около 19:10.
По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату. Она сдетонировала возле подъезда. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
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Сейчас на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения.
Кстати, ночью 5 мая в Оболонском районе Киева произошел взрыв в квартире одного из домов на улице Приречная. Предварительно, сдетонировала граната. 41-летнего хозяина госпитализировали.