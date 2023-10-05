Взрыв произошел около 21:00. Он раздался в пятиэтажке в Соломенском районе Киева.
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В Киеве произошел взрыв газового обогревателя
По информации спасателей, в квартире на 3 этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя. В результате этого разрушились пластиковые конструкции балкона и оконных рам.
Спасатели достали из квартиры двух взрослых и двух детей. Пострадавших в стрессовом состоянии передали медикам. Впрочем, семья отказалась от госпитализации.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Последствия взрыва в столичной квартире / фото ГСЧС Украины
Другие подобные случаи в Украине
- Напомним, что 22 июня в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек произошел мощный взрыв. Он разрушил несколько квартир на разных этажах.
- В Полтаве также произошла чрезвычайная ситуация. Так, в одной из многоэтажек произошел взрыв газа. Он повредил квартиру и межэтажные плиты.
- Кроме того, ранее в Кропивницком во время воздушной тревоги прогремел взрыв. На место оперативно прибыли соответствующие службы. Как оказалось, звук взрыва раздался из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко, 5, корпус 2.