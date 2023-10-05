Вибух стався близько 21:00. Він пролунав у пʼятиповерхівці в Солом'янському районі Києва.
Дивіться також У Києві в житловому будинку стався потужний вибух: є жертви та постраждалі
У Києві стався вибух газового обігрівача
За інформацією рятувальників, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача. Внаслідок цього зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам.
Рятувальники дістали з квартири двох дорослих та двох дітей. Постраждалих у стресовому стані передали медикам. Втім, сім'я відмовилась від госпіталізації.
На щастя, жертв і постраждалих немає.
Наслідки вибуху у столичній квартирі / Фото ДСНС України
Інші подібні випадки в Україні
- Нагадаємо, що 22 червня в Дніпровському районі Києва в одній із багатоповерхівок стався потужний вибух. Він зруйнував кілька квартир на різних поверхах.
- У Полтаві також сталася надзвичайна ситуація. Так, в одній з багатоповерхівок стався вибух газу. Він пошкодив квартиру та міжповерхові плити.
- Окрім того, раніше у Кропивницькому під час повітряної тривоги прогримів вибух. На місце оперативно прибули відповідні служби. Як виявилось, звук вибуху пролунав через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка, 5, корпус 2.