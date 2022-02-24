Взрыв в Киеве: повреждены дома и торговые площадки
24 февраля 2022 , 07:10Читати новину українською
Источник:УП
В Киеве произошел взрыв на улице Васильковской, 3. В результате событий повреждены жилые здания, бигборд и торговые площадки.
Осколки разлетелись ориентировочно на 200 – 300 метров. Повреждены расположенные рядом жилые здания и торговые площадки.
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Задел балконы и окна.
Осколки долетели на улицу Васильковскую, 1. Там на крыше трехэтажного здания произошел пожар. Горело также пластиковое окно на площади 5 метров – огонь был ликвидирован.
Также спасатели тушат предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат.
Взрывы в Киеве: коротко
- В ночь на 24 февраля Россия нанесла ракетные удары по украинским городам.
- Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Днепре.
- Полиция призвала сохранять спокойствие и оставаться дома.
- Зеленский сообщил, что Украина вводит военное положение.