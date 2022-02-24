Взрыв в Киеве: повреждены дома и торговые площадки

В Киеве произошел взрыв на улице Васильковской, 3. В результате событий повреждены жилые здания, бигборд и торговые площадки.

Осколки разлетелись ориентировочно на 200 – 300 метров. Повреждены расположенные рядом жилые здания и торговые площадки.

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Задел балконы и окна.

Осколки долетели на улицу Васильковскую, 1. Там на крыше трехэтажного здания произошел пожар. Горело также пластиковое окно на площади 5 метров – огонь был ликвидирован.

Также спасатели тушат предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат.

Взрывы в Киеве: коротко