Осколки розлетілись орієнтовно на 200 – 300 метрів. Пошкоджено розташовані поряд житлові будівлі і торгівельні майданчики.

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Зачепило балкони та вікна.

Осколки долетіли на вулицю Васильківську, 1. Там на даху триповерхової будівлі трапилась пожежа. Горіло також пластикове вікно на площі 5 метрів – вогонь ліквідували.

Також рятувальники тушать предмет, схожий на безпілотний літальний апарат.

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