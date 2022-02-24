Осколки розлетілись орієнтовно на 200 – 300 метрів. Пошкоджено розташовані поряд житлові будівлі і торгівельні майданчики.
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Зачепило балкони та вікна.
Осколки долетіли на вулицю Васильківську, 1. Там на даху триповерхової будівлі трапилась пожежа. Горіло також пластикове вікно на площі 5 метрів – вогонь ліквідували.
Також рятувальники тушать предмет, схожий на безпілотний літальний апарат.
Вибухи у Києві та інших містах: коротко
- У ніч на 24 лютого Росія завдала ракетні удари по українських містах.
- Вибухи пролунали у Києві, Харкові та Дніпрі.
- Поліція закликала зберігати спокій та залишатись вдома.
- Зеленський повідомив, що Україна запроваджує воєнний стан.