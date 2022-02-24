Заява поліції Київщини

У соцмережах поліція Київщини закликала людей не піддаватись паніці. Правоохоронці радять залишатись вдома за можливості та не наражати себе і близьких на небезпеку.

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Крім цього, у зверненні наголошують, що через військове вторгнення Росії в Україні введено воєнний стан. Тому людям завжди треба мати при собі документи та пред'являти їх на вимогу поліції.

За можливості лишайтесь вдома. Тримайте при собі документи. В країні введено воєнний стан. Поліція працює в посиленому режимі. Тримаймося!

– йдеться у повідомленні.

Якою є ситуація в Києві: коротко

Близько 5 години ранку у Києві та Борисполі пролунали потужні вибухи. Люди почули звуки в інших районах столиці. Наразі в МЗС України підтвердили, що це ракетні удари, які завдали по Центру військового управління, аеродромам, військовим складам. Крім столиці, такий же напад здійснили на Харків та Дніпро.

Через ракетні удари у Києві увімкнули сирени. У мережі вже з'явилось відео зі столиці.

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Водночас у КМДА оголосили про можливу повітряну загрозу та закликали людей евакуюватись у місця укриття у разі ввімкнення сирен.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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