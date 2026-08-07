Трагедия в Коблево: в море взорвался боеприпас, есть погибший и раненые

В селе Коблево, расположенном в Николаевской области, произошел взрыв. В результате погиб мужчина, а еще две женщины – получили ранения.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Что известно о взрыве в Коблево?

В селе Коблево Коблевской общины в акватории Черного моря произошел взрыв опасного предмета.

В результате инцидента погиб 45-летний мужчина, который в этот момент находился в воде. Также пострадали две женщины, находившиеся на берегу.

Одной из них, 47 лет, медики оказали помощь на месте, другую – 63-летнюю женщину – госпитализировали с травмами средней тяжести.

Этой трагедии можно было избежать. Участок побережья был огорожен и обозначен предупреждающими знаками о минной опасности,

– заявили в ОГА.

Местные власти также призвали граждан не игнорировать предупреждения о минной опасности, не заходить в воду и не посещать запрещенные участки побережья, чтобы избежать новых трагедий.

Напомним, что в Коблево в 2022 году уже произошел подобный инцидент. Тогда два человека подорвались на мине в море, несмотря на все запреты заходить в воду и находиться рядом с ней.