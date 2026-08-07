Про це повідомили у Миколаївській ОДА.

Що відомо про вибух у Коблевому?

У селі Коблеве Коблівської громади в акваторії Чорного моря стався вибух небезпечного предмета.

Внаслідок інциденту загинув 45-річний чоловік, який у цей момент був у воді. Також постраждали дві жінки, які перебували на березі.

Одній із них, 47 років, медики надали допомогу на місці, іншу – 63-річну жінку госпіталізували зі станом середньої тяжкості.

Цієї трагедії можна було уникнути. Ділянка узбережжя була огороджена та позначена попереджувальними знаками про мінну небезпеку,

– заявили в ОДА.

Місцева влада також закликала громадян не ігнорувати попередження про мінну небезпеку, не заходити у воду та не відвідувати заборонені ділянки узбережжя, аби уникнути нових трагедій.

Нагадаємо, що у Коблевому у 2022 році вже був схожий інцидент. Тоді дві людини підірвалися на міні у морі, попри усі заборони заходити до води та перебувати поруч.