Нельзя исключать такую неприятность, – Гуменюк о вероятном подрыве корабля "Владимир Козицкий"

Появилась информация о возможном подрыве большого гидрографического катера "Владимир Козицкий". В ОК "Юг" уже отреагировали на этот факт.

Отмечается, что нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении. Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Гуменюк напомнила, что даже по опыту того, как оккупанты обустраивали минно-взрывные заграждения на левом берегу, а затем неосторожно подорвав Каховскую ГЭС, сами себе усложнили жизнь.

Нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении. Таким образом, кара не только небесная, но и морская постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море,

– подчеркнула спикер ОК "Юг".

Россия теряет свои корабли