Нельзя исключать такую неприятность, – Гуменюк о вероятном подрыве корабля "Владимир Козицкий"
Появилась информация о возможном подрыве большого гидрографического катера "Владимир Козицкий". В ОК "Юг" уже отреагировали на этот факт.
Отмечается, что нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении. Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно о вероятном подрыве корабля "Владимир Козицкий"
Гуменюк напомнила, что даже по опыту того, как оккупанты обустраивали минно-взрывные заграждения на левом берегу, а затем неосторожно подорвав Каховскую ГЭС, сами себе усложнили жизнь.
Нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении. Таким образом, кара не только небесная, но и морская постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море,
– подчеркнула спикер ОК "Юг".
Россия теряет свои корабли
- 15 сентября стало известно, что с помощью экспериментального Sea Baby удалось подбить российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. Для этой атаки СБУ использовала свой экспериментальный образец морского дрона.
- В начале октября сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе мог подорваться большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин".
- Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал информацию о возможном повреждении этого корабля. По его данным, корабль действительно подорвался на мине.
- Спикер командования ВМС Плетенчук заявлял, что всего за два дня были повреждены два корабля армии России. Так, в течение суток патрульный корабль "Павел Державин" получил два повреждения. После этого он покинул участок моря, где это произошло, на траверсе Севастополя, и двигается в сторону Новороссийской базы Черноморского флота.
- Что касается второго случая – произошло повреждение буксира "Николай Муру". Его тоже отбуксировали в гавань. Характер повреждений судов уточняется, а относительно обстоятельств, то есть как повредили корабли, ВМС не предоставляют информации.