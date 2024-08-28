В Кривом Роге прогремел взрыв: его было слышно в эфире марафона

Утром 28 августа российские войска в очередной раз атаковали Кривой Рог. Взрыв, прогремевший в городе, был слышен в прямом эфире на Суспильном.

Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины. Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Взрыв в Кривом Роге попал в эфир

В момент взрыва начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказывал о завершении поисковых работ на месте ракетного удара в ночь на 27 августа.

Взрыв в городе прогремел в 10:42.

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Взрыв прогремел в эфире марафона: смотрите видео

На очередной циничный российский удар уже отреагировал глава ДОР Николай Лукашук.

День траура в Кривом Роге. Нелюди из российских болот снова атаковали город, совершив очередной акт террора. За все будет справедливое возмездие,

– заявил Лукашук.

К слову, ранее стало известно, что в результате удара по отелю в Кривом Роге погиб бывший глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук. Он руководил областной администрацией с 28 августа по 29 декабря 2020 года.