Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что на аэродроме вблизи города Саки сосредоточен пункт управления дальнего радиолокационного контроля связи. Также там расположен пункт управления всей южной группой российских войск.
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Целая сеть управления
Воздушные силы ВСУ поразили основной пункт управления россиян, однако у них имеется еще запасной.
Это целая сеть системы управления одной из основных частей, которые были ликвидированы на аэродроме в районе Саки – в Новофедоровке,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
В 2022 году украинские силы уничтожили эскадрилью самолетов по меньшей мере тремя ударами ракет. Это аэродром морской авиации, на котором расположены преимущественно самолеты Су-24, Су-30, иногда Су-34.
Также при ударе были поражены офицеры боевого управления.
Россияне возобновят основной пункт. Однако его поражение на время оставило без связи и без системы управления российские войска. А ликвидировав офицеров боевого управления, связистов, мы нанесли достаточно серьезный ущерб российской системе управления,
– отметил Роман Свитан.
Кроме того, по словам военного эксперта, есть информация, что на этом пункте находились некоторые чиновники из российского руководства, министерства обороны России.
Больше о поражениях военных объектов в Крыму
- Ночью 6 января на оккупированном Крымском полуострове прозвучало около 10 взрывов. В частности, они были слышны вблизи аэродрома в районе города Саки – в Новофедоровке.
- Впоследствии появилась информация, что украинские силы поразили пункт управления в Крыму. В то же время командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков "за отличную работу".
- Важно, что командный пункт на аэродроме в Новофедоровке был углублен под землю. Однако в издании Defense Express считают, что для его поражения применились крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Они созданы именно для удара по столь высокозащищенным целям.