Слабее, чем ожидалось: почему Крымский мост так легко подвергается разрушениям

От СССР россияне унаследовали много ракет, которыми теперь терроризируют украинские города, а вот Крымский мост построили во времена диктатора Владимира Путина.

К счастью, незаконно построенный мост оказался гораздо более хрупким, чем считали аналитики. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

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Качество "не советское"

Мосты – живучие конструкции, их строят на века. Советские мосты, например, Антоновский, нужно было долбить и долбить. Полотно моста, как швейцарский сыр – по дырочкам разрушили. В то же время, при небольшом влиянии на Крымский мост, полотна срываются.

Я уверен, что там денег нагребли немало. Крымский мост строили не в Советском Союзе, где людей расстреливали или ссылали за хищение имущества. Это Россия, где все на расслаблении,

– сказал военный эксперт.

До первого инцидента на Крымском мосту, произошедшего в октябре 2022 года, аналитики и эксперты говорили, что это мост стратегического значения и повредить его сложно. Теперь он рассыпается как конструктор.

Теоретически, мост – это такая штука, что на столетие. Однако в случае Крымского моста сложно сказать, потому что сколько там мухлевали, делали как попало, воровали деньги и возможно использовали худшие материалы,

– отметил Левин.

Мост в Крыму хрупок, его можно разрушать. И это Украина еще не применяла дальнобойные ракеты Storm Shadow. Какие-то небольшие события, и он уже начинает разваливаться.

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Крымский мост "надежно" защищен – миф россиян

Оккупационные власти украинского Крыма постоянно говорят, что полуостров "защищен" и туристы из России могут спокойно ехать на отдых. Однако "хлопок" уже второй раз посетил Крымский мост.

Все пробивается, все пролетает. Вы никогда не можете полностью закрыть. Заявления о том, что все под замком, все закрыто, не одна муха не пролетит – это все пропагандистские заявления,

– добавил офицер армии обороны Израиля.

Даже если взять развитое государство, например, страну НАТО с самыми передовыми системами противовоздушной обороны, то она не будет на 100% защищена – это физически невозможно.

Из 10 средств 9 остановили, а одно достигло цели. Заявления россиян о якобы "надежной" защите – всегда пропагандистские и не имеют ничего общего с реальным военным положением.

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