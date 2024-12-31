Соответствующую информацию о трагедии сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Винницкой области Зарина Маевская. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрыве в Крыжополе

Ориентировочно в 12:00 в кабинете руководителя предприятия ЧАО "Подолье" произошел взрыв после того, как в помещение вошел бывший работник. Двое мужчин погибли на месте, еще один скончался во время оказания медицинской помощи. Третий получил ранения и был госпитализирован в больницу.

По данным источников Общественного, пострадавшим является депутат Крыжопольского поселкового совета, угрозы его жизни нет. В то же время погиб руководитель предприятия и соучредитель благотворительной организации "Благодар Винницкой области" Михаил Михайлович Вдовцов.

Также погиб еще один соучредитель этой БО Виталий Ткач. Третьей жертвой стал охранник предприятия. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и эксперты, которые устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Крыжополь Винницкой области днем 31 декабря произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека, еще один человек получил ранения.