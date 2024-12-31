Відповідну інформацію щодо трагедії повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Крижополі

Орієнтовно о 12:00 у кабінеті керівника підприємства ПрАТ "Поділля" стався вибух після того, як до приміщення увійшов колишній працівник. Двоє чоловіків загинули на місці, ще один помер під час надання медичної допомоги. Третій отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

За даними джерел Суспільного, постраждалим є депутат Крижопільської селищної ради, загрози його життю немає. Водночас загинув керівник підприємства та співзасновник благодійної організації "Благодар Вінниччини" Михайло Михайлович Вдовцов.

Також загинув ще один співзасновник цієї БО Віталій Ткач. Третьою жертвою став охоронець підприємства. Наразі на місці події працюють правоохоронці та експерти, які встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Крижопіль Вінницької області вдень 31 грудня стався вибух. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще один чоловік зазнав поранення.