В Курской области прогремел мощный взрыв: "Атэш" устроил диверсию

Агенты "Атеш" провели диверсию на территории Курской области. В частности, взорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, которую оккупанты используют для доставки техники и боеприпасов на фронт.

Об этом заявили в "Атеш" рано утром 30 сентября. Также показали соответствующие кадры.

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Взрыв на железной дороге в Курской области

Агенты "Атеш" взорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую российская армия доставляет технику и боеприпасы на Курский отрезок фронта.

"Атеш" взорвал релейный шкаф: смотрите видео

Эта железнодорожная линия имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает постоянное снабжение российской армии на передовой. Нарушение ее работы ослабляет логистическую поддержку и затрудняет транспортировку важной военной техники,

– отметили участники военного движения.

Также агенты добавили, что, пока вооруженные силы России продолжают чувствовать себя в безопасности, "Атеш" продолжает наносить удары по их жизненно важной инфраструктуре.

"Атэш" устроил диверсию в Курской области: смотрите видео

Где именно устроили диверсию в Курской области / Коллаж "Атеш"