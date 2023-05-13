Весь российский тыл – в пределах досягаемости ракет Storm Shadow, – ISW о "хлопке" в Луганске

В Луганске 2 дня подряд был "хлопок". Благодаря ракетам Storm Shadow ВСУ могут достать до российских военных объектов в тылу.

Эксперты ISW отметили, что украинские войска продолжают наносить удары по российским тыловым районам в Луганской области. Это вызывает опасения в информационном пространстве по поводу способности Украины бить на большие расстояния.

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Российский тыл находится в пределах досягаемости Storm Shadow

На геолокационных кадрах можно увидеть последствия взрывов на Луганском машиностроительном заводе, расположенном примерно за 80–100 километров за линией фронта.

Российские военкоры предполагают, что украинские войска могли использовать для этого удара оружие большой дальности, как крылатые ракеты или недавно поставленные ракеты Storm Shadow.

Другие пропагандисты утверждали, что пока рано говорить о том, какое оружие использовали ВСУ. В то же время они начали жаловаться, что весь российский тыл в Луганской области находится в пределах досягаемости ракет Storm Shadow.

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Коротко о "хлопке" в Луганске

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели несколько мощных взрывов. Вскоре россияне начали жаловаться в соцсетях и показали последствия "хлопка" на нефтехранилище и Машиностроительном заводе "100". Это предприятие когда-то специализировалось на оборудовании для электронного машиностроения, а сейчас там якобы производят полимерные изделия.

Интересно, что перед "хлопком" на заводе в Луганске был зять Шойгу Алексей Столяров. Он опубликовал в соцсетях видео с места, где уже через час раздались взрывы.

Утром 13 мая во временно оккупированном Луганске снова раздались взрывы. Над районом Юбилейный поднялся столб густого дыма.

Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что взрыв прогремел на территории якобы старого здания "Луганской академии внутренних дел". С 2015 года там размещались военные.