Взрыв в мечети в Афганистане: число погибших возросло вдвое

Число жертв в результате взрыва в городе Кандагар возросло до 62 человек. Кроме того, известно о по меньшей мере 70 пострадавших.

Очевидцы рассказали, что на шиитскую мечеть могли напасть смертники. По предварительным данным, прогремели 3 взрыва: у главных дверей мечети, в южной зоне святыни и в месте, где люди обычно умываются.

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Боевики "Талибана" рассказали, что уже направили в мечеть своих людей, чтобы те установили причины трагедии.

Местные жители рассказывают: обычно в пятничных молитвах участвуют до 500 человек.

Взрыв в Кабуле

В Кабуле у ворот мечети Идгах прогремел взрыв во время погребальной церемонии. Люди собрались, чтобы попрощаться с матерью спикера "Талибана" Забихуллы Муджахида.

Жертвами взрыва стали по меньшей мере 2 человека. Кроме того, известно о по меньшей мере 4 пострадавших.

После взрыва у мечети также произошла стрельба. Вероятнее всего, перестрелка происходила с террористами "ИГИЛ", которых и подозревают в организации взрыва.

По данным местных СМИ, в результате взрыва погибли 33 человека. В то же время официального подтверждения этой информации нет.