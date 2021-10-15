Взрыв в мечети в Афганистане: число погибших возросло вдвое

15 октября 2021 , 17:29
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Источник:

Al Jazeera

Число жертв в результате взрыва в городе Кандагар возросло до 62 человек. Кроме того, известно о по меньшей мере 70 пострадавших.

Очевидцы рассказали, что на шиитскую мечеть могли напасть смертники. По предварительным данным, прогремели 3 взрыва: у главных дверей мечети, в южной зоне святыни и в месте, где люди обычно умываются.

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Боевики "Талибана" рассказали, что уже направили в мечеть своих людей, чтобы те установили причины трагедии.

Местные жители рассказывают: обычно в пятничных молитвах участвуют до 500 человек.

Заметьте! По данным местных СМИ, в результате взрыва погибли 33 человека. В то же время официального подтверждения этой информации нет.

Взрыв в Кабуле

  • В Кабуле у ворот мечети Идгах прогремел взрыв во время погребальной церемонии. Люди собрались, чтобы попрощаться с матерью спикера "Талибана" Забихуллы Муджахида.
  • Жертвами взрыва стали по меньшей мере 2 человека. Кроме того, известно о по меньшей мере 4 пострадавших.
  • После взрыва у мечети также произошла стрельба. Вероятнее всего, перестрелка происходила с террористами "ИГИЛ", которых и подозревают в организации взрыва.
Автор: Мар'яна Бекало