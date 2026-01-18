Удар был очень сильный. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко озвучила мнение, что взорваться мог газовый баллон.

"К сожалению, там погибли два человека: мужчина 27 лет, женщина 35 лет. Просто вывалило даже плиты внешние. Все вылетело оттуда. Несколько этажей под местом, где произошел взрыв, просто провалились вниз. Это не последствия вражеского удара. Но я предполагаю, что это мог быть газовый баллон. Правоохранители дальше будут выяснять, что же произошло", – сказала она.

Какие последствия взрыва?

Анна Черненко отметила, что есть двое погибших. Несколько человек обратились с острой реакцией на стресс. Двум людям сейчас негде жить. Одна женщина едет к своим родственникам. Еще одна будет отселяться в социальное городское жилье. Будут проведены ремонты, но это требует времени. Официально это взрыв газо-воздушной смеси. Но что именно взорвалось – будет выяснять следствие.

Если это взорвался газовый баллон, то прошу людей быть максимально осторожными. Потому что холодно, и каждый хочет подстраховаться, сделать, чтобы его дом был максимально комфортным, чтобы нем просто можно было жить. Но я очень прошу, чтобы жители Украины смотрели советы ГСЧС относительно того, как безопасно проживать в условиях без отопления, если так происходит. Потому что очень много опасности из-за неправильного обращения,

– подчеркнула корреспондентка.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что последствия очень серьезные. Перекрытия, две квартиры полностью разрушены. Кроме этого, два человека погибли, два человека получили ранения. Сейчас эксперты работают для того, чтобы дать алгоритм действий, как отстроить эти перекрытия.

Что известно о взрыве?