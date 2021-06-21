Взрыв в многоэтажке Киева: Зеленский выразил соболезнования

21 июня 2021 , 22:20
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Твитер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования родным мужчины, который погиб в результате взрыва в селе Белогородка Киевской области. Трагедия произошла в понедельник, 21 июня.

Украинский лидер подчеркнул, что "причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее". Кроме того, президент подчеркнул: "местная власть и ОГА должны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ".

Заметьте Взрыв в многоэтажке под Киевом: спасатели нашли тело жертвы

Искренние соболезнования в связи с гибелью мужчины в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области,
 –  заявил Зеленский.

Обратите внимание! По данным украинских СМИ, число погибших в результате трагеди и возросло до 2 человек. По предварительным данным, обе жертвы – мужчины.

Взрыв в Белогородке: главное

  • Взрыв в Белогородке Киевской области прогремел в 5-этажном жилом доме. На месте происшествия вспыхнул пожар.
  • Огонь быстро охватил почти все этажи здания.
  • Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.
  • В то же время по меньшей мере 8 жителей пострадали.
  • К тушению пожара привлекли более 50 спасателей.
Автор: Мар'яна Бекало