Взрыв в многоэтажке Николаевской области: жилья лишились люди из 30 квартир

На днях в многоэтажке в Новой Одессе Николаевской области прогремел мощный взрыв. В результате ужасного инцидента без жилья остались люди из 30 квартир.

О проблемах с жильем у жильцов дома, разрушенного взрывом, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Люди из 30 квартир остались без жилья

Из-за взрыва люди, жившие в 30 квартирах, потеряли свое жилье.

Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников, одного человека местные органы власти временно разместили в гостинице,

– говорится в сообщении.

Ситуация по ликвидации последствий взрыва

На утро 30 ноября спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва, вывозят строительный мусор. С начала работ убрали уже 154 кубометра таких отходов.

На месте остаются развернуты две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста. Там дежурят 3 спасателя и 4 единицы техники.

Взрыв в доме в Новой Одессе: коротко