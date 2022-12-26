"Позорище": россияне льют крокодиловые слезы из-за "хлопка" в Энгельсе
"Хлопок", который продолжает тур по России, очень полюбил Энгельс. Вот и в ночь на 26 декабря снова посетила местный аэродром.
Россиян разбудил взрыв. А чтобы они точно во второй раз не смогли заснуть, вспыхнул мощный пожар.
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РосСМИ сообщают, что есть жертвы и пострадавшие. Тем временем власти повторяют любимую российскую басню о работе "ПВО". Очевидно, теперь дед мороз будет ходить по российским городам не со снегурочкой, а с ПВО.
Особую атмосферу добавляет то, что "хлопок" так прекрасно прогулялся в Энгельсе в день российской противовоздушной обороны. Приветствие удалось на славу.Обратите внимание! Россиянам снова привидился какой-то украинский беспилотник, якобы атаковавший аэродром. Никаких доказательств страна-оккупантка не привела. В Воздушных силах ВСУ заявили, что "хлопок" в Энгельсе – это последствия террористических действий России. Таких инцидентов становится все больше.
Как реагируют россияне
Жители Энгельса "хлопок" почему-то не оценили. Да и в басню о "ПВО" не поверили. В соцсетях началась настоящая истерика.
Некоторые настолько "верят" в силу российской "ПВО", что советуют готовиться к "хлопку" в Москве и Санкт-Петербурге еще до конца 2022 года.
Как россияне реагируют на "хлопок" в Энгельсе / Скриншоты из сети
"Хлопок" на аэродроме Энгельса – главное
- В ночь на 26 декабря в Энгельсе вдруг объявили воздушную тревогу. Город услышал громкий взрыв. Вспыхнул пожар Огонь охватил 120 квадратных метров.
- РосСМИ сообщают, что погибли 3 человека. Кроме того, пострадали 4 россиянина.
- Губернатор выдал что "угрозы для жителей абсолютно нет".