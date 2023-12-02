В США ответили, причастны ли к подрыву поездов на Байкало-Амурской магистрали

У представителя Белого дома спросили, действительно ли украинские спецслужбы провели успешные операции на железной дороге в Бурятии. Он резко ответил.

Во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не дают официальных комментариев по поводу подрыва поездов на Байкало-Амурской магистрали. Об этом пишет 24 Канал.

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Что ответил Кирби на вопрос о взрывах в России

На просьбу прокомментировать информацию, что украинские спецслужбы провели успешные операции на Байкало-Амурской магистрали, Кирби заявил, что не может подтвердить эти сообщения.

Также он в очередной раз озвучил хорошо известную позицию Белого дома о том, что США "не поощряют и не обеспечивают возможности атаки украинских сил внутри России".

Что следует знать о взрыве на Байкало-Амурской магистрали

30 ноября ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали – в Северомуйском тоннеле им. Бессолова.

Оккупанты используют этот путь для военных поставок, однако после повреждения полотна они направили поезда другим путем, который проходит через "Чертов мост".

Однако 1 декабря на том пути взорвался еще один поезд с горючим. Источники СБУ сообщили, что на это и был расчет украинских сил.

Байкало-Амурская магистраль – это единственный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. Оккупанты используют его для военных поставок.