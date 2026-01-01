На швейцарском курорте прогремел взрыв: около 40 человек погибли, 100 – пострадали

На швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел взрыв в баре. По предварительной информации, количество жертв достигает 40 человек.

Правоохранители продолжают устанавливать количество жертв. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные местной полиции, передает 24 Канал.

Что стало причиной взрыва?

По информации правоохранителей, взрыв произошел около 01:30 по местному времени в баре Constellation.

В социальных сетях распространяют видео, вероятно снятое с дороги вблизи заведения, на котором видно пожар внутри здания. Местные СМИ предполагают, что возгорание могло быть связано с использованием фейерверков во время концерта, однако в полиции отмечают, что причина взрыва пока остается неизвестной.

Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии: смотрите видео

Комментируя количество погибших, представитель полиции отметил, что точные данные пока отсутствуют, подтвердив лишь, что жертвы есть. По информации издания Le Nouvelliste, в результате взрыва погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения.

Обратите внимание! Кран-Монтана – один из элитных горнолыжных курортов в регионе Вале, расположен в сердце Швейцарских Альп, примерно в двух часах езды от Берна.

