Правоохранители продолжают устанавливать количество жертв. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные местной полиции, передает 24 Канал.

Что стало причиной взрыва?

По информации правоохранителей, взрыв произошел около 01:30 по местному времени в баре Constellation.

В социальных сетях распространяют видео, вероятно снятое с дороги вблизи заведения, на котором видно пожар внутри здания. Местные СМИ предполагают, что возгорание могло быть связано с использованием фейерверков во время концерта, однако в полиции отмечают, что причина взрыва пока остается неизвестной.

Комментируя количество погибших, представитель полиции отметил, что точные данные пока отсутствуют, подтвердив лишь, что жертвы есть. По информации издания Le Nouvelliste, в результате взрыва погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения.

Обратите внимание! Кран-Монтана – один из элитных горнолыжных курортов в регионе Вале, расположен в сердце Швейцарских Альп, примерно в двух часах езды от Берна.

