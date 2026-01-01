Правоохранители продолжают устанавливать количество жертв. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные местной полиции, передает 24 Канал.
Что стало причиной взрыва?
По информации правоохранителей, взрыв произошел около 01:30 по местному времени в баре Constellation.
В социальных сетях распространяют видео, вероятно снятое с дороги вблизи заведения, на котором видно пожар внутри здания. Местные СМИ предполагают, что возгорание могло быть связано с использованием фейерверков во время концерта, однако в полиции отмечают, что причина взрыва пока остается неизвестной.
Комментируя количество погибших, представитель полиции отметил, что точные данные пока отсутствуют, подтвердив лишь, что жертвы есть. По информации издания Le Nouvelliste, в результате взрыва погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения.
Обратите внимание! Кран-Монтана – один из элитных горнолыжных курортов в регионе Вале, расположен в сердце Швейцарских Альп, примерно в двух часах езды от Берна.
В Сиднее на пляже Бондай во время празднования Хануки произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 16 человек и около 60 получили ранения. Полиция задержала двух нападавших 50 и 24 лет.
По сообщению Daily Mail, среди погибших – уроженец Украины Алекс Клейтман. Его жена Лариса рассказала, что муж погиб, пытаясь прикрыть ее во время нападения.
Также в результате теракта погиб уроженец Ужгорода Тибор Вицен. Он участвовал в зажигании первой ханукальной свечи в Австралии.