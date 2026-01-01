Правоохоронці продовжують встановлювати кількість жертв. Про це повідомляє BBC з посиланням на дані місцевої поліції, передає 24 Канал.

Дивіться також Волинь була під масованим ударом у новорічну ніч: є влучання у Луцьку та Ковельському районі

Що стало причиною вибуху?

За інформацією правоохоронців, вибух стався близько 01:30 за місцевим часом у барі Constellation.

У соціальних мережах поширюють відео, ймовірно зняте з дороги поблизу закладу, на якому видно пожежу всередині будівлі. Місцеві ЗМІ припускають, що займання могло бути пов'язане з використанням феєрверків під час концерту, однак у поліції наголошують, що причина вибуху наразі залишається невідомою.

Вибух на гірськолижному курорті у Швейцарії: дивіться відео

Коментуючи кількість загиблих, речник поліції зазначив, що точні дані поки відсутні, підтвердивши лише, що жертви є. За інформацією видання Le Nouvelliste, внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 100 отримали поранення.

Зверніть увагу! Кран-Монтана – один з елітних гірськолижних курортів у регіоні Вале, розташований у серці Швейцарських Альп, приблизно за дві години їзди від Берна.

Стрілянина на пляжі у Сіднеї: що відомо