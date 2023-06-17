Причиной разрушения Каховской ГЭС мог стать взрыв в тоннеле бетонного основания плотины, – NYT

Катастрофа на Каховской ГЭС вероятнее всего произошла из-за подрыва подводного прохода. Он был некой "ахиллесовой пяткой", расположенной глубоко внутри дамбы. Россия знала об этом слабом месте и воспользовалась им.

Такой вывод сделали журналисты ведущего американского издания. Там подробно рассказали, что могло вызвать взрыв, ставший роковым для дамбы.

Смотрите также Уровень воды падает, опасные патогены в воде Одессы: главное о подрыве Каховской ГЭС

Как отметили журналисты, оккупанты взорвали бетонную основу, которая находилась под водой и брала на себя большую часть нагрузки на дамбу. Внутри основания был технический тоннель, попасть в него можно из машинного зала, находящегося под контролем российской стороны.

Единственным объяснением разрушения бетонной основы дамбы украинский инженер Игорь Стрелец считает взрыв в тоннеле. По его словам, взрыв уничтожил часть основания, после чего под давлением воды разрушились другие части плотины, расположенные в районе места взрыва. С украинским экспертом согласны 2 американских инженера и специалист по взрывчатым веществам.

Если ваша цель – уничтожить дамбу, требуется мощный взрыв. Тоннель – идеальное место, чтобы заложить взрывчатое вещество,

– сказал инженер, специализирующийся на вопросах безопасности плотин, Майкл Вест.

Еще одним доказательством того, что причиной разрушения Каховской ГЭС стал взрыв, инженеры называют данные сейсмических станций и спутников. 6 июня в 2:35 и 2:54 взрыв зафиксировали сейсмические станции в Украине и Румынии. Датчики американских разведывательных спутников перед разрушением плотины зафиксировали тепловые выбросы, что также указывает на взрыв, отмечает New York Times.

Что известно о разрушении Каховской ГЭС

Российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В зоне подтопления оказались 80 населённых пунктов. Большинство из них на левобережье Херсона. На оккупированном Россией левом берегу, по официальным данным, погибли 25 человек. Волонтеры, участвовавшие в эвакуации, говорили, что жертв могут быть сотни.

Ранее Украина и Россия обвиняли в разрушении плотины друг друга. Украинская сторона говорила о взрыве в машинном зале, россияне – о ракетных ударах ВСУ. OSINT-аналитики писали, что плотина могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений и неправильной эксплуатации россиян.

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде от подрыва Каховской ГЭС превысила 55 миллиардов гривен.