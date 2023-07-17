Об этом 24 Каналу сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, инцидент на Крымском мосту точно не последний.

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"В Крыму россияне стянули большое количество средств ПВО, кораблей, катеров, охраняющих мост непосредственно в районе Керченского пролива. Учитывая такую эшелонированную оборону, это большое достижение", – отметил Мусиенко.

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Ранее российские СМИ хвастались, что Крымский мост охраняют:

росгвардия и антидиверсионные группы ФСБ;

ракетный комплекс С-400 "Триумф" и зенитно-пушечный "Панцирь-С1";

береговой ракетный комплекс "Бал" и современный комплекс "Бастион" с крылатыми ракетами "Оникс";

российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38;

радиолокационные системы "Подсолнух" и "Воронеж-ДМ";

спутник "Космос-К" и система контроля акватории "Плавник".

Значение очередной атаки на Крымский мост

"Это военный объект, который Россия использует для транспортировки оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Речь идет о примерно 65 – 70% всей логистики врага на Юге", – подчеркнул Мусиенко.

Операция удачна не на 100%, потому что железнодорожное полотно не повреждено. Поэтому следует ожидать следующего "хлопка".

Так, Украина приближается к нужной интенсивности ударов в глубине обороны врага. С западным оружием на оккупированных территориях не будет места, где могли бы спрятаться россияне.

Обратите внимание! Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Только 9 июля 2023 года в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.

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