Про це 24 Каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, інцидент на Кримському мості точно не останній.
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"У Криму росіяни стягнули велику кількість засобів ППО, кораблів, катерів, які охороняють міст безпосередньо в районі Керченської протоки. Враховуючи таку ешелоновану оборону, це велике досягнення", – зазначив Мусієнко.
Чому новий удар по Кримському мосту має велике значення: дивіться відео
Раніше російські ЗМІ хвалились, що Кримський міст охороняють:
- росгвардія і антидиверсійні групи ФСБ;
- ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і зенітно-гарматний "Панцир-С1";
- береговий ракетний комплекс "Бал" і сучасний комплекс "Бастіон" із крилатими ракетами "Онікс";
- російські винищувачі Су-27 і протичовновий літак-розвідник Іл-38;
- радіолокаційні системи "Подсолнух" і "Воронеж-ДМ";
- супутник "Космос-К" і система контролю акваторії "Плавник".
Значення чергової атаки на Кримський міст
"Це військовий об'єкт, який Росія використовує для транспортування зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Мовиться про приблизно 65 – 70% усієї логістики ворога на Півдні", – наголосив Мусієнко.
Операція вдала не на 100%, тому що залізничне полотно не пошкоджене. Тому варто очікувати наступної "бавовни".
Так, Україна наближається до потрібної інтенсивності ударів у глибині оборони ворога. Із західною зброєю на окупованих територіях не буде жодного місця, де могли б сховатися росіяни.
Кримський міст "втомився": останні новини
- Уночі 17 липня в російських соцмережах здійнялась паніка через повідомлення з району Кримського мосту. Місцеві мешканці почули вибухи, а згодом "влада" повідомила, що сталась якась "надзвичайна подія".
- Унаслідок вибуху рухнув один з прольотів, тому міст закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об'їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Генічеськ.
- Як з'ясувалося, чергова атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та Військово-морських сил України. У СБУ наголосили, що міст є законною ворожою ціллю для наших військових.