Про це 24 Каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, інцидент на Кримському мості точно не останній.

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"У Криму росіяни стягнули велику кількість засобів ППО, кораблів, катерів, які охороняють міст безпосередньо в районі Керченської протоки. Враховуючи таку ешелоновану оборону, це велике досягнення", – зазначив Мусієнко.

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Раніше російські ЗМІ хвалились, що Кримський міст охороняють:

росгвардія і антидиверсійні групи ФСБ;

ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і зенітно-гарматний "Панцир-С1";

береговий ракетний комплекс "Бал" і сучасний комплекс "Бастіон" із крилатими ракетами "Онікс";

російські винищувачі Су-27 і протичовновий літак-розвідник Іл-38;

радіолокаційні системи "Подсолнух" і "Воронеж-ДМ";

супутник "Космос-К" і система контролю акваторії "Плавник".

Значення чергової атаки на Кримський міст

"Це військовий об'єкт, який Росія використовує для транспортування зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Мовиться про приблизно 65 – 70% усієї логістики ворога на Півдні", – наголосив Мусієнко.

Операція вдала не на 100%, тому що залізничне полотно не пошкоджене. Тому варто очікувати наступної "бавовни".

Так, Україна наближається до потрібної інтенсивності ударів у глибині оборони ворога. Із західною зброєю на окупованих територіях не буде жодного місця, де могли б сховатися росіяни.

Зверніть увагу! Перший удар по Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Лише 9 липня 2023 року в Міноборони визнали, що саме Україна причетна до цього.

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