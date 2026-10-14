В Ростовской области на нефтеналивном терминале взорвался резервуар

В Ростове-на-Дону ночью 14 октября поступило сообщение о взрыве еще одного резервуара на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода. Он уже подвергся атаке 10 октября.

Об этом сообщает Exilenova+.

Что известно о взрыве в России?

На нефтеналивном терминале Новошахтинского завода взорвался еще один резервуар. Объект подвергся атаке 10 октября, а теперь на его территории вновь разразился масштабный пожар.

В Ростове снова горит нефтеналивной терминал: смотрите видео

На обнародованных кадрах виден столб огня, поднимающийся на десятки метров.

Взрыв и столб огня на нефтяном терминале: смотрите видео

Причины нового взрыва и масштабы повреждений пока точно не известны.

В Ростове произошел новый пожар: смотрите видео

Это уже второй крупный пожар за день в Ростове. Ранее на заводе "АксайкарданДеталь" горели складские помещения площадью около 9 тысяч квадратных метров.

Тем временем в Саратовской области, в частности в городе Балаково, сообщали о серии взрывов на фоне атаки ударных беспилотников. В городе могли возникнуть перебои с электроснабжением. Кроме того, в сети появились сообщения об отключении света в оккупированном Донецке и других городах.

Напомним, в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников 10 октября разразился масштабный пожар на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов. Под ударом оказался филиал "Ростовский", который используется для хранения и перевалки нефтепродуктов на экспорт.

На опубликованных очевидцами видеозаписях видны взрывы, густой черный дым и масштабное возгорание на промышленном объекте. Заявленная мощность терминала составляет около 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год.

В тот же день в Ростове сообщали о повреждение разведывательного железнодорожного моста через Дон, поэтому движение по нему временно приостанавливали.